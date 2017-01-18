Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Yeni durağı Getafe oldu!

Tarih18 Ocak 2017 , 17:10

Yorum
Yeni durağı Getafe oldu!

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen Kaan Baysal, Getafe'ye transfer oldu.

20 yaşındaki Kaan Baysal, İspanya 2. Lig ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.

PSV alt yapısından yetişen, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan ve sonrasında da serbest kalan genç futbolcu Beşiktaş'a imza atmıştı.

Beşiktaş'tan da ayrılan genç orta saha boşta kaldı ve İspanyol ekip Getafe'ye imza attı. - CNN Türk

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih