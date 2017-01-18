Yeni durağı Getafe oldu!

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen Kaan Baysal, Getafe'ye transfer oldu.

20 yaşındaki Kaan Baysal, İspanya 2. Lig ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.

PSV alt yapısından yetişen, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan ve sonrasında da serbest kalan genç futbolcu Beşiktaş'a imza atmıştı.

Beşiktaş'tan da ayrılan genç orta saha boşta kaldı ve İspanyol ekip Getafe'ye imza attı. - CNN Türk