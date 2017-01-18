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Yeni transfer İstanbul'da!
18 Ocak 2017 , 18:38
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan Martin Caceres Türkiye'ye geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Martin Caceres İstanbul'da!
İstanbul'a gelen Uruguaylı savunma oyuncusunun buradan Trabzon'a geçerek kulüp yönetimiyle son detayları konuşacağı öğrenildi.
Cacares'in sağlık kontrolünde sıkıntı çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydediliyor.
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