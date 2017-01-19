1 numaraya oturdu!

Defansı artık güvence altına almak isteyen ve Ahmet Çalık’ın yanına tecrübeli bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Sao Paulo ile temasa geçti. Cimbom’un ilk teklifi 6 milyon euro.

Lukas Podolski'nin takımda kalma ihtimalinin yükselmesinin ardından stoper transferine ağırlık veren Galatasaray, Brezilya semalarında dolaşmaya devam ediyor. Öncelikle Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı transfer eden ve genç oyuncunun Elazığspor karşısında gösterdiği performanstan memnun kalan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Çalık'ın yanına tecrübeli bir ismi katmak için çalışmalara başladı. Aurelien Chedjou'yu gözden çıkaran, Serdar Aziz'in sakatlıkları ve Hakan Balta'nın yaşlanması nedeniyle mutlaka bir stoper daha almak isteyen Cimbom'un gündeminde ilk sırada Sao Paulo'da forma giyen Maicon var.

GALATASARAY KALBİNİ FETHETTİ

Sao Paulo, 28 yaşındaki futbolcuyu, temmuz ayında Porto'dan 6 milyon euro'ya kadrosuna katmış ve 2020 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Brezilya ekibiyle menajerler aracılığıyla temas kuran sarı-kırmızılı yöneticilerin, 'aynı parayı ödemeye hazırız' mesajını ilettikleri ifade edildi. Öte yandan bu durum Brezilya basınında şaşkınlıkla karşılandı. Sao Paulo'nun sadece 6 ay önce transfer ettiği oyuncuyu göndermesinin sürpriz olacağı belirtilirken, G.Saray'ın en büyük kozunun futbolcuya 2.8 milyon euro teklif etmesi olduğu vurgulandı. Maicon'un bu nedenle Cimbom'u seçebileceği dile getirildi.

AYNI ZAMANDA SAĞ BEK

Cruzeiro'nun alt yapısından yetişen Maicon Pereira Roque, 1.91 boyunda, stoperde ve sağ bekte forma giyebiliyor. Şu an Sao Paulo'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Cabofriense (Kir.), Nacional (Kir.) ve Porto takımlarında forma giydi.

forma giydi.

260 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in kadrosunda görmek istediği Maicon, kariyeri boyunca 260 maça çıkarken savunmada oynamasına karşın 16 gol atıp, 7 de asist yapmayı başardı.

DİĞER STOPER İDDİALARI

Rodrigo bu kez de G.Saray'a

Menajer Cihan Korkmaz'ın Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Bruno Rodrigo'yu Galatasaray'a teklif ettiği belirtildi. 31 yaşındaki stoperi daha önce de Beşiktaş'a öneren Korkmaz, siyah-beyazlı yönetimden olumsuz cevap almıştı.

Lokomotiv 8 milyon euro istedi

Bir iddia da Rus basınından... Cimbom'un Lokomotif Moskova ile sözleşmesini uzatan Vedran Corluka'yı istediği ileri sürüldü. Ruslar, 4 sezondur Lokomotiv forması giyen 30 yaşındaki oyuncu için kulübünün 8 milyon euro fiyat çektiğini yazdı.

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