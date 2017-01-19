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"Takımın ligde kalması için elimden geleni yapacağım"
19 Ocak 2017 , 10:23
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'un Kamerunlu kalecisi Charles Itandje, turuncu-beyazlı takımın ligde kalması için elinden geleni yapacağını söyledi.
Akdeniz ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Itandje, Osman Yereşen Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanaspor forması giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Süper Lig'i "çok zor" diye değerlendiren Itandje, şöyle konuştu:
"Süper Lig'de her an her şey için hazır olmanız gerekiyor. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında elimden geleni yaptım. Daha önce de böyle maçlar oynadık. Kendim ve takımım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kolay anlaşabilen, kolay adapte olan birisiyim, bu yüzden Adanaspor'a adapte olmam çok zor olmadı. Arkadaşlarım da bana yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. Takımın ligde kalması için elimden geleni yapacağım. Takımı buradan kurtarmamız gerekiyor."
Itandje, Adanaspor'un sezon başındaki transfer teklifini neden kabul etmediğine ilişkin soruyu "Sezon başında Adanaspor ile ilgili bir şey bilmiyordum. Resmi bir şey yoktu açıkçası." diye cevapladı.
Kamerunlu file bekçisi, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını geçirdiği Gaziantepspor'dan ayrıldıktan sonra Adanaspor ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştı.
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