- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Aatif'tan açıklama geldi!
19 Ocak 2017 , 17:09
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, hakkında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Aatif kendisine ait Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünlerde basında yer alan ve benim ağzımdan kullanılan ifadeler gerçek dışıdır. Hiçbir basın mensubuyla, bir kulüp yetkilisiyle görüşmem kesinlikle olmamıştır" ifadesini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar