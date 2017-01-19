Aatif'tan açıklama geldi!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, hakkında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Aatif kendisine ait Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünlerde basında yer alan ve benim ağzımdan kullanılan ifadeler gerçek dışıdır. Hiçbir basın mensubuyla, bir kulüp yetkilisiyle görüşmem kesinlikle olmamıştır" ifadesini kullandı.