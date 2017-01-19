Advocaat'ın listesindeydi! Quaison...

AJANSSPOR - İtalya Ligi’nde Palermo forması giyen ve daha önce Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Robin Quaison’a Premier Lig’den de talip çıktı. Futbolcuya, Birmingham City’nin yoğun ilgi gösterdiği iddia edildi.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre ; Birmingham City’nin menajeri Gianfranco Zola’nın, bu futbolcuyu kadrosunda görmek istediği yazıldı. İsveçli futbolcunun, geleceğiyle ilgili vereceği karar merak konusu oldu.



Menajeri ne demişti?



Robin Quaison’un Türkiye temsilcisi Hasan Eğilmez, Radyospor’a yaptığı açıklamada, İsveçli futbolcunun İstanbul’u çok sevdiğini ve transfere açık olduğunu dile getirmişti.



Terör olayları sebebiyle Türkiye’ye gelmek istemediği basına yansıyan, fakat böyle bir açıklama yapmadığı menajeri Eğilmez tarafından duyurulan 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi Palermo’da 64 maçta 7 gol attı. 1.80 boyundaki oyuncu ofansif orta saha olarak görev yapıyor.