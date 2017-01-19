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Alanyaspor Roberto Carlos ile anlaştı
19 Ocak 2017 , 23:30
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını hızlandıran Alanyaspor yönetiminin, ülkemizde Sivasspor ile Akhisar Belediyespor takımlarında görev yapan Roberto Carlos ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Brezilyalı ünlü futbol adamı Carlos'un Cuma günü (Yarın) Alanya'da olacağı iddia edildi.
Carlos'un kariyerli olmasının yanı sıra, takımdaki yabancılarla anlaşma sorunu yaşamayacağı için tercih edildiği ifade edildi.
(Kaynak gösterilmeden kullanılmaz)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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