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Ali Ay'dan Aatif açıklaması!

Tarih19 Ocak 2017 , 11:31

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Ali Ay'dan Aatif açıklaması!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Faslı kanat ve forvet oyuncusu Aatıf Chahechouhe'yu Fenerbahçe'den istedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada, kadroyu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 

Fenerbahçe'den Chahechouhe ile ilgilendiklerini anlatan Ay, "Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak Aatıf'ı kiralık olarak kadromuza katmak istediğimizi söyledim. Aziz başkan, bir yurt dışı programı olduğunu, dönüşte konuyu teknik direktörleri Dick Advocaat ile görüşerek bu oyuncuyla ilgili kararı vereceklerini bana iletti." dedi.

Ay, Yıldırım'ın, Aatıf Chahechouhe'yu kendilerinin dışında Türkiye'den birkaç kulübün daha istediğini ilettiğini de belirterek, "Biz teklifimizi sunduk. Aziz başkandan gelecek yanıtı bekliyoruz. Aatıf Chahechouhe'nun dışında transferini düşündüğümüz başka oyuncular da var. Çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

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