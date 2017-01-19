Ali Ay'dan Aziz Yıldırım ve Aatif açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Aatif konusunu görüştüklerini belirten Ali Ay, "Aatif konusunda yanlış şeyler var. Ben Aziz Yıldırım ile konuştum, o da bana Advocaat ile görüşmediğini söyledi. Advocaat ile konuştuktan sonra benimle görüşeceğini ifade etti. Aatif'ı bizim dışımızda 6 takım istiyor. Aatif için bizim teklifimiz kiralık olacak. Onun dışında Aziz Yıldırım ile federasyon konusunda bir görüşmemiz oldu. Aziz Yıldırım'ın haklı olduğu şeyler var ama bunların hepsi masaya yatırılmalı ve istişare edilmeli" dedi.

-"HAMZA HOCANIN ARKASINDAYIZ!"

Hamza Hamzaoğlu'nun aldığı 5 maçlık cezanın çok ağır olduğunu ifade eden Başkan Ay, "Hamza hocanın aldığı 5 maçlık ceza çok ağır bir ceza inirmek için başvuru yapacağız. Hamza hoca bizim hocamız kendisini taktir ediyoruz. İlk yarıyı sakatlıklara rağmen 27 puanla bitirdik. Ben Hamza hocayla devam kararı aldım. Hamza hocayı çok üzdüler, ben Hamza hocanın arkasındayım. Hamza Hamzaoğlu'nun vizyonu bize uyuyor fakat Hamza hoca bazı taraftar gruplarıyla o frekansı yakalayamadı" diye konuştu.

-"VİDEO HAKEM GELMELİ"

Video hakem konusunda açıklamalarda bulunan Ay, "Süper Lig'de en fazla hakemlerden zarar gören takımız.

Beşiktaş ve Gaziantepspor maçında net bir şekilde görebilirsiniz. Video hakemin kesinlikle gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.