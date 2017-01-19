Alperen Babacan Trabzonspor'a gidiyor mu?

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Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Denizlispor'un yakaladığı başarıya değinen Ali Tandoğan, "Şöyle bir gerçek var, futbolcuların en önemli isteği her zaman doğrudan yanadır. Ben hocaları olarak, futbolcuları ümitlendirecek açıklamalar yapmadım. Olması gerekenleri söyledim ve futbolun içinden geldiğim için içerideki yapıyı bilirim. Kim hakediyorsa onu oynatırım. Biz elimizden geldiğince hakedilen formayı oyuncularımıza veriyoruz. Denizlispor'a geldiğim ilk dönemde dedim ki, biraz daha kondisyon yüklemelerimizin fazlalaşması lazım. Taktiksel anlamda sıkıntılarımız ve oyuncularımızın defansif sıkıntıları devam ediyor. Ancak ofansif yönde de çok istekliler. Bunlarla ilgili çok çalışmalar yaptık ama yarın ne olur bilemeyiz.

Eskişehirspor maçı çok zor bir deplasmandır. Bize karşı aslında çok iyi oynadılar, bizde golleri bulan taraftık. Biliyorsunuz ki maçı gol atan taraf kazanıyor. Onun dışında yapılanlar hiç konuşulmuyor. Feyyaz hocam çok klasik bir konuşma yapmış, hocalar rakiplerini birazcık daha yumuşatmak için böyle konuşmalar yapabilir. Ben kendisini çok severim. Kesin kazanır gözüyle bir şey demiyorum. Hedef belirlemek açısıyla güzel maç olacak" dedi.

-"GÜZEL BİR ÇIKIŞ YAKALADIK"

Teknik direkörlük olarak hedeflerinden bahseden Tandoğan, "Futbolu bıraktıktan sonraki bir seneye yakın süreçte, hocalığa geçişim oldu. Türk futbolunu bir yerlere taşıma amacıyla bir şeyler yapmam gerektiği duüşüncesiyle hocalığa geçiş yaptım. Denizlispor'da başlamak nasip oldu, buradaki kardeşlerimizle güzel bir çıkış yakaladık, daha yolun başındayız. Kendimi geliştirmem için mücadelemi vereceğim. Hedefim üst liglerde hocalık yapabilmek" diye konuştu.

-"TÜRK FUTBOLUNA YENİ BİR GOLCÜ KAZANDIRDIK"

Yasin Ozan'ın yükselen performansına dikkat çeken genç çalıştırıcı, "Yasin'in güçlü olduğunu hissettim. Bu ligde böyle bir oyuncuya ihtiyacım olacağını yönetime söyledim. Peroviç'in geçmişinden yana bir sıkıntımız yok. Geldiğimden beri istenilen performansı verememesi, o dönemde de Yasin'e ihtiyacımız olduğunu ilettik. Ondan bir şeyler beklediğimi söyledim. Yasin'de beklenenin üstünde bir performans sergiledi. Bizle beraber kendine olan özgüveni arttı. Onun adına da çok mutluyum. En azından Türk futboluna bir golcü kazandırmış olduk. Bu anlamda da mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

-"PEROVİC VE ALPEREN BABACAN TAKIMDA KALACAK"

Perovic'in Manisaspor ile anlaştığı iddiası ve Trabzonspor ile Başakşehir'in talip olduğu Alperen Babacan konusunda ise 39 yaşındaki teknik adam; "Asla oyuncumun takımdan ayrılması söz konusu değil. Bir gerçekten bahsedeyim size, bizim transfer yasağımız kalkmadı. Bugün 2 oyuncumuz cezalı ve bugünkü antrenmanda 17 oyuncumuz olacak. Çok büyük sıkıntılarımız var. Her hoca gibi benimde oyuncuya ihtiyacım var. Ama önce oyuncularımızın parası ödensin. Transfer yasağı kalksın. Peroviç'in gitmesini istemiyorum. Giderse ben kimi forvet oynatacağım? Yasin'den başka kimse yok. Bu açıklamayı kim yaptıysa, gereksiz olmuş. Şu andan itibaren, Alperen Babacan'ı bırakmayı düşünmüyorum. Teklifler gelse de bırakmayı düşünmüyorum. Şartları zorlamam lazım, işler iyi gidiyorken kulübün menfaatleri doğrultusunda çok büyük bir teklif gelirse belki o noktada bir düşünce olabilir. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yönetimimiz ona göre karar verir" açıklamasında bulundu.