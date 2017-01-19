Antalyaspor'dan flaş hamle!

AJANSSPOR - Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor'un, Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Victor Ibarbo ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Cagliari'nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Panathinaikos'a kiraladığı 26 yaşındaki golcünün, teknik direktör Andrea Stramaccioni'nin görevden ayrılmasının ardından kulüpte kalmak istemediği kaydedildi.

Ibarbo'nun yakın bir zamanda Süper Lig'de forma giyebileceği, Antalyaspor'un, Kolombiyalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği vurgulandı.