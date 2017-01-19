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Atiker Konyaspor, Rizespor'a hazırlanıyor

Tarih19 Ocak 2017 , 21:29

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Atiker Konyaspor, Rizespor'a hazırlanıyor

 Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, takımdan ayrı çalışan Abdülaziz Demircan ve Alban Meha katılmadı.

Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Nalçacılılar Taraftar Grubu, antrenmanın ardından moral vermek için teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi

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