Başakşehir'den anlamlı hareket!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kan bağışını teşvik için "Başakşehir için 1, hayat için 1000 olalım" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Türk Kızılayına destek verdi.

Projenin tanıtımı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki Başakşehir Store'da gerçekleştirildi. Organizasyona, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile Medipol Başakşehir kaptanları Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir katıldı.

Proje kapsamında, Türk Kızılayına kan bağışı yapanlar, Medipol Başakşehir takımının 30 Mart'a kadar iç sahada oynayacağı maçlara ücretsiz bilet hakkını kazanacak.

Ercan Tan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, Türk Kızılayına kan bağışı konusunda verdiği desteğin tanıtımı için bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizde son dönemlerde, soğuktan ve terör olaylarından dolayı Türk Kızılayı olarak biraz kan sıkıntımız olmuştu, stoklarımız düşmüştü. Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın da bildirdiği gibi alarm seviyesine gelmiştik. Ülkemizin vatansever insanları Türk Kızılayına her zaman olduğu gibi sahip çıktı. Medipol Başakşehir Kulübü yetkilileri de 'elimizden ne gelirse yanınızdayız' dediler. Bu konuda tüm Başakşehir camiasına teşekkürlerimizi ifade etmek için buradayız. Bu projeye diğer takımların da desteğini bekliyoruz."

Turuncu-lacivertli kulübün asbaşkanı Mesut Altan da bu iş birliği ile kan bağışı kampanyasına destek vermek istediklerinin altını çizerek, "İnşallah halkımız bu kampanyaya ilgi gösterir ve hem bizim tribünlerimiz hem de Kızılay'ın kan bankası dolmuş olur." dedi.

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Emre ise şöyle konuştu:

"Böylesine değerli bir görevde Medipol Başakşehir Futbol Takımı olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz. Türk Kızılayına da böylesine önemli bir göreve bizleri dahil ettiği için teşekkür ediyoruz. Mart ayı sonuna kadar kan bağışı yapan herkesi evimizde ağırlamak istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu süreç de malum. İnşallah bu organizasyon birlik beraberliğimize bir vesile olur."

Konuşmaların ardından Mesut Altan, Ercan Tan'a arkasında 'Kızılay' yazılı bir forma hediye etti.