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Beşiktaş'a Hırvat golcü!
19 Ocak 2017 , 10:58
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Forvet takviyesi için bütçesini sarsmayacak isimler araştıran Beşiktaş yönetimi, rotasını son olarak Fransız ekibi Caen’in 1.90’lık gol makinesi Ivan Santini’ye çevirdi.
Ara transferde mali şartları ölçüsünde mümkün olursa golcü takviyesi planlayan Beşiktaş, hem yönetimin hem de pivot santrfor isteyen Şenol Güneş'in beklentisine çok uygun bir ismi Fransa'da buldu. Siyah-beyazlı kulüp, Caen formasıyla bu sezon harikalar yaratan Ivan Santini'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Yeni takımıyla 17 lig maçında 10 kez ağları havalandıran 1.90'lık Hırvat dev, dünya yıldızları Cavani, Lacazette ve Falcao'nun ardından gol krallığında 4. sıranın sahibi.
Sezon başında Standard Liege'den 2.5 milyon Euro karşılığında 3 yıllığına transfer edilen Santini için satın alma opsiyonuyla yarım sezon kiralama teklifi yapılması gündemde. Ancak Caen'in, formunun zirvesindeki golcüsüne gelen böyle bir talebi geri çevirmesi çok yüksek ihtimal. Bu nedenle Beşiktaş, güçlü fiziğini sürati ve bitiriciliğiyle birleştiren 27 yaşındaki forveti 3 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı B planı olarak belirledi.
Amk
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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