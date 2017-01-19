Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş, Kerim Frei'ın İngiltere'ye transferi için anlaştı.

Beşiktaş, Kerim Frei'i 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı.

Beşiktaş’ta Ryan Babel’in transfer edilmesinin ardından takımdaki geleceği tartışılan Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a transfer oldu. Trabzonspor’a giden Olcay Şahan’ın ardından satılan ikinci kanat oyuncusu olan Kerim Frei için İngiliz ekibinden 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alınacak.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Kerim Frei'in adı son olarak Antalyaspor ile anılıyordu.