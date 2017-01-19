- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
19 Ocak 2017 , 15:45
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş, Kerim Frei'ın İngiltere'ye transferi için anlaştı.
Beşiktaş, Kerim Frei'i 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı.
Beşiktaş’ta Ryan Babel’in transfer edilmesinin ardından takımdaki geleceği tartışılan Kerim Frei, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’a transfer oldu. Trabzonspor’a giden Olcay Şahan’ın ardından satılan ikinci kanat oyuncusu olan Kerim Frei için İngiliz ekibinden 2.5 milyon Euro bonservis bedeli alınacak.
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Kerim Frei'in adı son olarak Antalyaspor ile anılıyordu.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar