Beşiktaş'ta profesyonel devrim

Beşiktaş'ta yönetim kurulunun ön planda olmayacağı, tamamen profesyonel çalışanların işbaşına geçeceği bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor. Başkan Fikret Orman, tarihi değişiklik için düğmeye bastı.

Vodafone Arena'nın ince inşaatının bitmesinin ardından kulüp binasını stada taşıyan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, devrim niteliğinde bir karar aldı. Başkan Orman, Barcelona, Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin sahip olduğu yönetim anlayışını siyah-beyazlı kulüpte de uygulamak istiyor. Orman, yönetim kurulunun ön planda olmayacağı, profesyonel çalışanların işbaşında bulunacağı bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyor. Kartal'ın patronunun, son yönetim kurulu toplantısında bu konuyu ekip arkadaşlarına açtığı ve olumlu geri dönüş aldığı belirtiliyor.

Orman’ın, “Beşiktaş'ı artık yeni bir yapılanma sürecine sokacağız. Avrupa'nın birçok kulübünün uyguladığı, profesyonel çalışanlar ile işlerimizi yöneteceğiz. Ben ve sizler artık ön planda olmayacağız” dediği öğrenildi. Plana göre, genelde eski oyunculardan oluşan bir kadro, takımla ilgili her şeyden sorumlu olacak. Diğer branşların başına da o branşı iyi bilen eski sporcular getirilecek. Bu isimler yönetime her ay rapor sunacak.

Amk