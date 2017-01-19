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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması!

Tarih19 Ocak 2017 , 16:19

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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması!

AJANSSPOR - Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici hakkında bir açıklama yayınladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde :

“Bugün Habertürk gazetesinde yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Mehmet Ekici'yi 'kadro dışı bıraktırdığı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Mehmet Ekici'nin kulübünde kadro dışı kalmasıyla ilgili kulübümüzün ya da Başkanımızın herhangi bir etkisi olmadığı gibi, böyle bir ithamın söz konusu olması bile kulübümüzün etik değerlerine aykırıdır.

Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla”

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