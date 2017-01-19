Beşiktaş'tan zararına satış!

AJANSSPOR - 2013-14 sezonu yaz transfer döneminin son gününde Fulham'dan Beşiktaş'a 3 milyon 157 bin 894,50 Euro bedelle transfer olan Kerim Frei'in 3.5 senelik Türkiye macerası sona eriyor.

Siyah beyazlılar, Kerim'in transferi için Championship ekibi Birmingham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş'ın bu transfer karşılığında 2.5 milyon euroyu kasasına koyacağı iddia edilirken, siyah beyazlılar konuşulan bedel üzerinden transferi sonuçlandırması halinde Kerim'den 657 bin 894,50 euro zarar etmiş olacak.

Siyah-beyazlı kulübün 2013-2014 sezonunun başında İngiltere'nin Fulham takımından transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 68 maçta 7 kez fileleri havalandırdı