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Bruma'da soru işaretleri!

Tarih19 Ocak 2017 , 10:54

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Bruma'da soru işaretleri!

Elazığ maçında bencil futboluyla dikkat çeken Portekizli yıldız Burma'nın aklı, hayalini kurduğu İngiltere Premier Lig’den Tottenham’ın yaptığı teklifin sonuçlanmamasında kaldı.

Galatasaray’da Bruma'nın Elazığspor maçındaki performansı akıllarda soru işareti bıraktı. Maç boyunca bireysel oynayıp ve arkadaşları müsaitken son vuruşları kendisi yapması takımda huzursuzluk yarattı. Galatasaray'ın daha farklı galip gelmesini engelleyen Bruma'nın bu davranışın perde arkasında Tottenham'ın olduğu öğrenildi.

YÖNETİM SESSİZ KALDI

Genç oyuncu, devre arası transfer döneminde İngiliz kulübü Tottenham'dan resmi teklif aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu teklif karşısında henüz cevap vermedi. Portekizli futbolcunun, bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Bruma, “Hayalim İngiltere'de oynamak” ifadesini kullanmıştı. Sözleşme yenileneceği konuşulan Bruma, henüz yönetimle bir görüşme gerçekleştirmedi.

Amk

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