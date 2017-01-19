Bülbüloğlu: ''Aatif'ı alacağız diye...''

AJANSSPOR / ÖZEL - Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Fenerbahçe forması giyen Aatif Chahechouhe'nun transferinin tamamen kapatılıp kapatılmadığı sorusuna Radyospor’da cevap verdi. Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç’un canlı yayında sorularını yanıtlayan bordo-mavili yönetici, Faslı futbolcu için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



“Aatif’i alacağız diye bir şey yok”



Daha önce bu transferin gündemlerine geldiğini belirten Bülbüloğlu, “Hiç zannetmiyorum. Bizde oynamak istemeyen bir futbolcuyu alacağız diye bir şey yok. Bildiğim kadarıyla yurt dışına gitme isteği varmış. Yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.



“Ayrılacak futbolcularla ilgili görüşmeler var”



Sezon başında Kızılyıldız'dan Trabzonspor'a transfer olan Arjantinli oyuncu Luis Ibanez'in durumuna da değinen Bülbüloğlu, ”Sadece İbanez değil, takımdan ayrılması düşünülen bazı futbolcularımızla alakalı görüşmeler var. Fakat şu an bu konuda net bir şey söyleyemem” dedi.



“Ersun Yanal’ın arkasındayız”



Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kalmasının ardından gruptan çıkma şanslarını zora soktuklarını anlatan Trabzonspor Başkan Yardımcısı, ”Teknik direktörümüz Ersun Yanal’ın arkasındayız” diye konuştu.



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