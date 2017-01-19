Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Bursaspor'un arazisi için imar değişikliği

Tarih19 Ocak 2017 , 21:01

Yorum
Bursaspor'un arazisi için imar değişikliği

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'un Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan mevkisindeki arazinin imar durumunu, "akaryakıt istasyonu" olarak değiştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çağrışan mevkisinde satın alınan arazide imar değişikliği yapılmasına ilişkin Bursaspor Kulübünün yaptığı başvuru, bugün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. 

Belediye başkanı Recep Altepe başkanlığındaki toplantıda arazinin imar durumu ile ilgili başvuru kabul edildi.

Meclis toplantısında hazır bulunan Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile yöneticiler, Recep Altepe ve meclis üyelerine Bursaspor'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me