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Bursaspor'un arazisi için imar değişikliği
19 Ocak 2017 , 21:01
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'un Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan mevkisindeki arazinin imar durumunu, "akaryakıt istasyonu" olarak değiştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çağrışan mevkisinde satın alınan arazide imar değişikliği yapılmasına ilişkin Bursaspor Kulübünün yaptığı başvuru, bugün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda görüşüldü.
Belediye başkanı Recep Altepe başkanlığındaki toplantıda arazinin imar durumu ile ilgili başvuru kabul edildi.
Meclis toplantısında hazır bulunan Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile yöneticiler, Recep Altepe ve meclis üyelerine Bursaspor'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
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- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
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