Caceres transferinde şok gelişme!

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Martin Caceres'in Trabzonspor'a transferi gerçekleşmedi. Gün içerisinde Ajansspor Caceres'in şok videosunu ulaşmıştı.

Caceres'in transferinin gerçekleşmemesinin nedeni yaşadığı sakatlık olarak kamuoyunda iddia edilirken, Uruguaylı oyuncunun menajer konusunda sorun yaşadığı belirtildi.

Öte yandan; sezon başında Serie A ekibi Juventus tarafından serbest bırakılan Martin Caceres, 2014-2015 sezonunun başından beri ligde kulübünün oynadığı 95 maçın 79'unu kaçırdı.

Juventus kariyerine ilk olarak 2009-2010 sezonunun başında Barcelona'dan kiralanarak başlayan Caceres, o seneden beri dönem dönem formasını giydiği kulübüne, 2012-2013 sezonunun başında Sevilla'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Şu anda boşta olan tecrübeli stoper, Serie A kariyerinde 77 maçta 4 gol 3 asistlik performansa imza atmıştı.