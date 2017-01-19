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Caceres'in menajerinden Inter itirafı!
19 Ocak 2017 , 17:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR - Trabzonspor'a transfer olması beklenen Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres hakkında menajerinden açıklama geldi.
Caceres'in menajeri Daniel Fonseca, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, tecrübeli savunma oyuncusunun Trabzonspor'a transfer olduğunu belirtirken, Inter itirafında bulundu.
Fonseca, Caceres'in Inter'e gitme şansının olduğunu vurgulayarak, "Evet bunu doğruluyorum ve ekliyorum, güzel ve mükemmel olurdu" derken, bu transferin neden gerçekleşmediği ile ilgili soruya da, "Bu; Piero Ausilio'ya (Inter Sportif Direktörü) sorulması gereken bir soru" cevabını verdi.
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- Trabzonspor
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