Dursun Özbek'ten salvolar!

AJANSSPOR - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda sert açıklamalar yaptı. Özbek, Emlak Konut ile yaptıkları anlaşmanın çarpıtıldığını dile getirdi ve söz konusu anlaşmanın içeriğini kulübün üyeleriyle bir kez daha paylaştı.



Özbek’in toplantıda yaptığı açıklamalardan Ajansspor’un derlediği başlıklar şu şekilde :



“Emlak Konut ile çok önemli bir işbirliğine vardık. Aldığımız bu yetkiyi Galatasaray’ın geleceğini inşa etmek için kullanacağız. Ortada bir bilgi kirliliği var. En açık şekilde detayları verdim. Yapılan sözleşmenin metnini de verdim. İlkokul çocuğu bile okusa idrak eder. Lütfen basında çıkan yorumları, çıkan haberleri bir değerlendirdin. Benim size anlattığımla diğerinin bir benzeri var mı? Herkesin bunu anlaması için tekrar anlatmak zorunda hissediyorum kendimi.”



“Bu arsayı, imar durumunu takiben siz inşa edersiniz yaparsınız. Ya da bir müteahhit firma ile anlaşırsınız, gayri menkulleri kendi aranızda paylaşımı yaparsınız. İsterseniz kiraya verirsiniz, isterseniz satarsınız. Bu bir arsa satışı değildir. Arsayı satınca ne oluyor? Devri veriyorsunuz parayı cebinize koyuyorsunuz. Bu böyle bir şey mi? Yaptığımız sunumdan böyle bir anlam mı çıkıyor?”



“Emlak Konut, bizim arsalarımızın projelerini yapacak ve ihale edecek. Projelerin bitmesini müteakip, bu inşaatların satılması, kazanç elde edilmesi söz konusudur. Ortaya çıkan hasılatın karlılığının bölüşülmesidir. Yüzde 80’i Galatasaray’ındır. Yer yarılsa bu inşaatlar yapılacak ve karlılık Emlak Konut ile bölüşülecek. Hiç kimse, bunu yanlış yorumlayarak Galatasaray’ı ve yönetimini yıpratma çabasında olmasın.”



“Florya ve Riva arsaları bizim son kurşunumuz. Genel Kurul’da da söyledim. Bundan önce hiç kimse bunu yapamamış. Keşke 30 sene evvel yapılsaydı da Galatasaray bugünkü mali tabloyla karşı karşıya kalmasaydı. Ben girdiğim taahhüdün farkındayım. Ben Galatasaray’ın arsasını satış yapmadım. Böyle bir olay söz konusu değildir. Galatasaray’ın orta vadede getireceği rakam 1.5 milyar tl civarındadır. Yapılan yorumları esefle kınıyorum. Bunları ne maksatla yapıldığı konusundaki takdiri camiaya bırakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Maliye Bakanı’na ve Emlak Konut’a teşekkür ederiz.”



“Galatasaray’ın mali yapısındaki bozukluğun farkındayız. Senede 30-40 milyon civarında kur farkı ödeyen bir hale gelmişiz. Değerli yönetimler ve başkanlarla defalarca konuştum. Bu mali dar boğazdan Galatasaray çıkamıyor bir türlü. Diyorlar ki, ”Ne bizi tenkit ediyorsun. 100 lira borç ile aldım 100 lira ile bırakıyorum” diyorlar. Böyle bir şey yok. Pizza Kulesi gibi yamulmuş bir temel üstüne bir kat daha atınca ne oluyor? Yer çekimi kanunu var. Bir süre sonra devrilir.”



“Bir komisyon kurduk. Çok önemli çalışmalar yaptık. Galatasaray’ın bir tüzük maddesi olarak gündeme gelsin diye çalışıyorum. Bu mali kriterler ne diyor? Ya da amacı ne? Niye böyle bir mali kriter yapma ihtiyacı hissettik? Ben diyorum ki ; ”Benim yönetimimden başlamak üzere. Kim adaysa ya da yönetimdeyse. Bundan sonra yapacağın çalışmalarda denk bütçe esasına uy. Galatasaray’ı borçlandırıp, denk bütçeyi saptırıp, Galatasaray’ın sırtına sarıp gidemezsin. En fazla yüzde 3-5 gibi bir sapma tolere edilebilir. Hiç kimse Galatasaray’ın sırtına borç sarıp gidemez. Bu borcu saramazsın, sararsan da borcu kendi cebinden ödersin.”