Edin Dzeko tamam sıra Roma'da

Takımı yeni bir forvetle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, İtalyanların kapısını çalacak. Sarı-kırmızılılar, Edin Dzeko için 10 milyon euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı.

Galatasaray, ara transferde müthiş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Eren Derdiyok'un istenen düzeye bir türlü gelememesi nedeniyle forvet transferine imza atmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen Edin Dzeko'yu gözüne kestirmişti. Öncelikle futbolcu ile görüşen Galatasaray yönetimi, yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 sezonluk bir transfer teklifinde bulundu. Boşnak futbolcunun, öneriye sıcak baktığı ve yöneticilere, “Bonservis sorunumu çözerseniz, gelirim” ifadesini kullandığı öğrenildi.

ELİ BU KEZ SAĞLAM

Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, İtalyanların ünlü kulübü Roma'nın kapısını çalmaya karar verdi. Podolski'yi 8 milyon Euro'ya satmayı planlayan Galatasaray, böylece Dzeko pazarlıklarında eli sağlam masaya oturacak. Gerekirse yönetimin, bonservis miktarını 10 milyon Euro'ya kadar yükseltebileceği gelen haberler arasında. Stoper transferi ile de uğraşan sarı-kırmızılı yönetim, Brezilya seferinin bitmesinin ardından İtalyanlara resmi teklif sunacak ve Dzeko'yu Aslan yapmaya çalışacak.

Amk