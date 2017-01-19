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Emre ve Mahmut imza dağıttı!
19 Ocak 2017 , 16:41
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in kaptanları Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki Başakşehir Store'da düzenlenen organizasyona, taraftarlar soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi.
Emre Belözoğlu, engelli bir taraftar ile özel olarak ilgilendi ve fotoğraf çektirdi.
Emre, Medipol Başakşehir formasının yanı sıra, taraftarların yanlarında getirdikleri Fenerbahçe ve Galatasaray formalarına da imza attı.
Organizasyonda eğlenceli anlar da yaşandı. Emre ve Mahmut, sınava girecek öğrencilerin test kitaplarını da imzaladı.
Emre Belözoğlu, bir taraftarın, "Babam sizi çok eskiden tanıyor, babamı arayabilir misiniz?" isteğini de geri çevirmedi ve telefonda kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Organizasyonun sonunda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sosyal medya hesaplarından sorulan soruya doğru cevap veren 5 taraftar, Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yaptığı çekilişle imzalı forma kazandı.
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