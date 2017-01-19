Felipe Caicedo'nun kararı

AJANSSPOR - Antalyaspor ve Trabzonspor’un transfer gündeminde olan Felipe Caicedo durumu ile ilgili İspanya’nın AS gazetesinde Ekvatorlu futbolcunun transfer döneminin sonuna kadar tercihini yapacağı belirtildi.

Felipe Caicedo için Türkiye’den bir kaç teklif olduğu kaydedilirken en ciddi teklifin Antalyaspor’dan geldiği ifade edildi. Kırmızı-beyazlı kulubün Espanyol takımına Ekvatorlu futbolcu için yazılı teklifini ilettiği belirtildi. Transferde Samuel Eto’o’nun da aracı olduğu kaydedilirken, golcü futbolcunun Türkiye’de yaşanan kaos ve güvensiz ortamı gerekçe göstererek Antalyaspor’un teklifini kabul etmediği açıklandı.

Caciedo’nun yaz döneminde Çin’den de cazip bir teklif aldığını ancak gitmediği kaydedilen haberde Ekvatorlu futbolcunun bonservis fesih bedelinin ise 30 milyon euro olduğu dile getirildi.