''Fenerbahçe - Başakşehir maçı berabere bitsin''

AJANSSPOR - Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalar yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, ligdeki Karabükspor maçının dışında transfer çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.



Riekerink’in basın toplantısından Ajansspor’un derlediği dikkat çekici başlıklar şöyle :



"Bizi zor bir deplasman bekliyor"



Ligin ikinci yarısına iki zor deplasman maçıyla başlayacağımızı bundan önceki basın toplantılarında söylemiştik. Hedefimiz bu maçlarda 6 puana ulaşmaktı. Konyaspor ile oynadığımız maçta bu anlamda ilk 3 puanımızı aldık. Karabük maçında da hedefimiz yine 3 puan almak. Takımımız aynı özveriyi, isteği bu maçta da gösterecektir. Karabük ya kazanan ya da kaybeden bir takım. Süper Lig’de en çok koşan takımlardan birinin Karabükspor olduğunu görüyoruz. Bizi zor bir deplasman bekliyor.



"Lukas Podolski'nin kalıp kalmayacağı çok önemli"



Sakat arkadaşlarımız var ama dönmeye çok yaklaştılar. Transferde bu futbolcuların durumları etkili olacaktır. Podolski ile ilgili iddialar var. Takımda kalıp kalmayacağı bizim için çok önemli. Koray koşulara başladı. 3-4 haftaya takımla başlayacaktır. Lukas’ın durumu, sakat futbolcuların dönüşü, Koray’ın nasıl döneceğine bakacağız ve bir karar vereceğiz.



"Direkt hakemleri suçlamamak lazım"



Konya maçından sonra da açıklama yapmıştım. Hakemlere karşı sorumluluklarımız var. Onlara karşı saygılı olmalıyız. Bazen duygusal davranabiliyorsunuz. Çok çok zor bir görev. Sezon bitince hakem kararları mutlaka dengede olur. Diğer taraftan bize de penaltı çalınmıyor. Bu da ayrı bir konu. Demek ki bizim de 18 içine daha fazla girmemiz lazım. Direkt hakemi suçlamamak lazım. Herkes işini en iyi şekilde yerine getirmeli. Hakemlerin işinin zor olduğunu da belirtmek gerekiyor.



"Fenerbahçe ile Başakşehir maçı berabere bitsin"



Dürüst olmam gerekirse bizim kendimize, kendi maçımıza odaklanmamız lazım. Diğer taraftan rakiplerimizden ikisi maç yapıyor. Öyle bir şansım olsa tabi ki Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçın berabere bitmesini isterim.



"İki forveti birlikte oynatmak opsiyondur"



Çift forvet oynamak bizim için bir opsiyon. Bunu hemen belirteyim. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığspor maçında da zaten öyle oynamıştık. Ve 4 gol attık. O yüzden çift forvet oynamak bizim için hep bir opsiyondur



"Josue sıkıntıya düştüğümüzde oynar"



Tolga Ciğerci transferini orta sahayı desteklemek için yaptık. Sakatlık dönemi oldu. Şu anda hemen dediğiniz gibi bir senaryo gerçekleşse yani bir sakatlık olsa, elimizde Birhan var. Hemen A Takıma koyabilir miyiz onu bilemiyorum. Ama Josue de kadromuzda yer alan bir oyuncumuz. Mutlaka o pozisyonda oynarsa takıma faydalı olabilecektir diye düşünüyorum.



"Sistem değil, oyuncu kalitesi önemli"



Sistemlerden ziyade, oyuncular sistemi ve durumu etkilediğini söyleyebilirim. Şimdi çift forvet düşüncesi ortaya çıktı ama 4-3-3 sistemiyle kazandığımız maçlar da var. Baktığınızda Lukas Podolski Eren’e de yardım ediyor. Benim için sistemden ziyade oynayan oyuncuların kalitesi çok daha önemli.



"Podolski 90 dakika oynamak istediğini söyledi"



Lukas bizim için çok önemli ve kaliteli bir oyuncu. Antrenman ve maç temposu başka şeyler. Son lig maçında 8 dakika oynattık, kupa da 45 dakika oynadı. Oynamaya devam etmek istediğini bana söyledi ve 90 dakika oynadı. Penaltıda da bir sağ bek gibi koştu mücadele etti. Lukas’ın fizik olarak iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Carole, stoper pozisyonunda da iyi bir performans gösterdi. Herhangi bir stoper ihtiyacımız olduğunda Carole de takıma yardımcı olacaktır.