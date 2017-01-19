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Fenerbahçe, Sosa ve Ekici'nin alternatifini buldu!

Tarih19 Ocak 2017 , 12:19

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Fenerbahçe, Sosa ve Ekici'nin alternatifini buldu!

Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor. Yöneticiler özellikle orta saha için çalışmalarını sürdürüyor.

Milan'ın "Sosa'yı satmıyoruz" açıklamasının ardından listedeki diğer isimler değerlendirilmeye alındı. Bu arada gündeme Everton Ribeiro isminin geldiği de öğrenildi.

Teknik Direktör Advocaat'ın ilk tercih olarak düşünmese de transferi değerlendirdiği ifade edildi. Brezilyalı orta saha oyuncusu Dubai'nin Al Ahli takımında forma giyiyor.

Orta sahaya yapılması planlanan transferin Medipol Başakşehir maçı sonrası gerçekleşeceği öğrenildi.

 

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