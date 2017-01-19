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Fenerbahçe'de sakatlık alarmı!
19 Ocak 2017 , 09:33
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- Spor Toto Süper Lig
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Mehmet Topal’ın sakatlığının şoku atlatılamadan, bir kötü haber de Kjaer’den geldi. Danimarkalı savunmacının Başakşehir maçında da oynaması zor!
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu yeniden baş gösterdi. Sezonun ilk yarısının başlarında sakatlıktan birçok yıldızını kaybeden Sarı-Lacivertliler, bu isimlerin takıma dönmesiyle çıkışa geçmişti. Ancak devre arası kampıyla birlikte yeniden peş peşe sakatlıklar yaşanmaya başlandı.
Denizlispor maçında hem Volkan Şen hem de Simon Kjaer sakatlanmıştı. Volkan’ın 2. derece adale yırtığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Danimarkalı savunmacı konusunda ise bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Kjaer, ağrıları bir türlü geçmediği için Adanaspor maçında oynayamadı. Onun yokluğunda Fenerbahçe, uzun süre sonra savunmada çok kötü bir performans sergiledi.
Neustadter oynayacak
Sağ üst adalesinde 1. derece yırtık olduğu öğrenilen Kjaer’in sakatlığı düzelmedi. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’nin ligdeki kaderini belirleyecek olan Başakşehir karşılaşmasında da forma giymesi zor görünüyor. Sağlık kurulu, oyuncuyu yetiştirmek için büyük çaba harcıyor. Simon Kjaer’in oynamaması durumunda forma yine, Adana karşısındaki formuyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Roman Neustadter’in olacak.
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