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Fenerbahçe'ye 10 numara sambacı!
19 Ocak 2017 , 10:57
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Sosa transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe yönetimi ibreyi Hernanes’e çevirdi. Juventus’lu yetkililer ile İtalya’da masaya oturacak olan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı 5 milyon euro’luk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Sosa transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe yönetimi, İtalya'da ibreyi Teknik Direktör Dick Advocaat'ın isteği üzerine Juventus forması giyen Hernanes'e çevirdi. Çizme ekibi ile masaya oturacak olan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Kanarya, satın alma opsiyonu olarak da Juventus'a 5 milyon euro önerecek.
Sarı-lacivertliler, Hernanes transferini sonuçlandırarak ofansif orta saha problemini çözmek istiyor. Juventus'ta fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. 10'u lig olmak üzere İtalyan ekibinde toplam 13 resmi maça çıkan Hernanes, 1 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertlilerde forma giyen arkadaşı Josef'ten de sürekli bilgi aldığı kaydedildi.
HERNANES KİMDİR?
DoğumYeri: ……….Recife/Brezilya
DoğumTarihi: …………….29.5.1985
Mevkii: ……………………..Orta saha
Boyu: ………………………………..1.80
Kulübü: ……………………….Juventus
Sözleşme Bitiş Tarihi: ….30.6.2018
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- Futbol
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- Fenerbahçe
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