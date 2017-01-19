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Flaş transfer Caceres'in şok videosu!

Tarih19 Ocak 2017 , 16:21

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AJANSSPOR ÖZEL-

Trabzonspor'un transfer ettiği Uruguaylı yıldız oyuncu Martin Cacares'in videosu herkesi şaşırttı.

Cacares videoda elinde tuttuğu belgeyli göstererek, 31 Aralık 2016 ile 20 Ocak 2017 arasında menajerine Türkiye'de sadece Beşiktaş takımına transferi için yetkilendirdiğini ifade ediyor.

Bu videonun ardından, Uruguaylı yıldız oyuncunun 18 Ocak 2017'de Trabzonspor ile anlaşması şok etkisi yarattı. Martin Cacares'in Trabzonspor'a transferi konusunda menajerlere yetki verilip verilmediği ise gizemini koruyor.

Yıldız oyuncunun menajerinin alacağı imza ücreti tartışma konusu olurken Ajansspor o belgeye ilk kez ulaştı.

 

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