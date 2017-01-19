Galatasaray'da transfer zirvesi!

Galatasaray’da beklenen transfer zirvesi dün Mehmet Özbek-Levent Nazifoğlu ve Riekerink arasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti.

Galatasaray’da beklenen transfer zirvesi dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek, futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu ve teknik direktör Jan Olde Riekerink bir araya gelerek hem son durumu masaya yatırdı hem de bundan sonra izlenecek yol haritasını konuştu. Transferde hangi bölgelere ne tür takviyeler istediği sorulan Hollandalı hoca, önceliğin mutlaka stopere verilmesini talep etti.

Ahmet Çalık’a rağmen

Ahmet Çalık transferine rağmen, hava toplarında yaşanan sıkıntının devam edebileceğini belirten Riekerink, “Kadroya bir an önce uzun boylu, güçlü fizikli, sağlam bir stoper takviyesi yapmak zorundayız. Yeni gelecek oyuncu Ahmet Çalık veya Hakan Balta’yla uyum sağlayabilir” ifadesini kullandı. Josue’yi gözden çıkaran başarılı çalıştırıcı, “Geldiği günden beri hiçbir gelişim kaydedemedi. Eğer yeni takviyeler için maaş bütçesinde yer açmak gerekirse, Josue’yle de yolları ayırabiliriz” dedi.

Sürpriz istek

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci için de konuşan Riekerink, “Tolga aramıza dönecek. Ancak eski formuna kavuşması zaman alabilir. Eğer imkan bulunursa, yedek kulübesi için de olsa bir ön libero takviyesi yapılabilir” diye görüş bildirdi. Riekerink ayrıca, Podolski’nin gidip gitmemesinden bağımsız olarak, bir forvet takviyesinin ilerleyen haftalarda takıma büyük fayda getirebileceğine inandığını dile getirdi.