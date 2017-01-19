Gökhan Gönül'le Babel'de sorun yok!

Osmanlıspor mücadelesinde maçı tamamlayamayan Gökhan Gönül ve Babel, Alanyaspor maçında sahada olabilecekler.

Osmanlıspor mücadelesinde Siyah- Beyazlılar’ın yeni transferi Ryan Babel ile tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle oyunu tamamlayamamıştı.

Alanyaspor maçında sahadalar

Yapılan açıklamada, iki oyuncunun da dizinden yaşadığı sorunun önemli bir boyutta olmadığı ve Alanyaspor maçında sahada olacağı bildirildi.

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