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G.Saray'ın istediği oyuncuda flaş gelişme!
19 Ocak 2017 , 12:42
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Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Vincent Janssen, Tottenham'dan ayrılmayı düşünmüyor.
Hollanda'nın ünlü Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre Tottenham ile sezona kötü bir başlangıç yapan ve çok fazla süre alamayan Hollandalı golcünün kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Onunla ilgilenen birçok takım olduğu, oyuncunun ve menajerinin ise sakin oldukları ifade edildi.
Öte yandan Tottenham teknik heyeti de Janssen'in takımdan ayrılmasını istemiyor. Ligin ikinci yarısında üç kulvarda birden boy gösterecek olan Kuzey Londra ekibinde Harry Kane'den başka santrafor bulunmuyor.
Galatasaray son dönemde Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Garry Rodrigues gibi Hollandalı isimlere yönelmiş teknik direktörlüğe de bir Hollandalı Jan Olde Riekerink'i getirilmişti.
Sezon başında AZ Alkmaar'dan 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 22 yaşındaki forvet 23 resmi maçta 3 gol kaydedebildi. Janssen'in 3 golü de penaltıdan geldi.
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