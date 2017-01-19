Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Hasan Ali'ye destek

Tarih19 Ocak 2017 , 09:10

Yorum
Hasan Ali'ye destek

Advocaat öğrencisiyle özel bir görüşme yaparak, “Seni üzgün görüyorum. Her maç sonrası böyle şeyler olabilir. Bunları önemseme, çalışmalarını sürdür. Senin performansından ve görev anlayışından memnunum” sözleriyle kendisine moral verdi.

Sarı-Lacivertliler’in 2-2 biten Adanaspor maçının ardından birçok futbolcu eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu isimlerin başında Hasan Ali Kaldırım geliyordu. Özellikle sosyal medyada hakkındaki olumsuz yorumlar, milli sol bekin moralini bozdu.

Advocaat öğrencisiyle özel bir görüşme yaparak, “Seni üzgün görüyorum. Her maç sonrası böyle şeyler olabilir. Bunları önemseme, çalışmalarını sürdür. Senin performansından ve görev anlayışından memnunum” sözleriyle kendisine moral verdi.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri