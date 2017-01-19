Hasan Ali'ye destek

Advocaat öğrencisiyle özel bir görüşme yaparak, “Seni üzgün görüyorum. Her maç sonrası böyle şeyler olabilir. Bunları önemseme, çalışmalarını sürdür. Senin performansından ve görev anlayışından memnunum” sözleriyle kendisine moral verdi.

Sarı-Lacivertliler’in 2-2 biten Adanaspor maçının ardından birçok futbolcu eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu isimlerin başında Hasan Ali Kaldırım geliyordu. Özellikle sosyal medyada hakkındaki olumsuz yorumlar, milli sol bekin moralini bozdu.

Advocaat öğrencisiyle özel bir görüşme yaparak, “Seni üzgün görüyorum. Her maç sonrası böyle şeyler olabilir. Bunları önemseme, çalışmalarını sürdür. Senin performansından ve görev anlayışından memnunum” sözleriyle kendisine moral verdi.

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