Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden transfer ettiği başarılı savunma oyuncu Ahmet Çalık, transferi ardından ilk kez düzenlediği basın açıklamasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Çalık'ın açıklamalarından Ajansspor.com'un derlemeleri şöyle;

"Hayal ettiğim kulübe geldim"

"Sosyal medyada Galatasaray haberleri gördüm. Sonra menajerim aradı. Heyecanlandım, babama söyledim, tuttuğum takım Hayal ettiğim kulübe geldim. Bunun için mutluyum gururluyum. İnşallah uzun süre burada olurum. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum."

"Hayalim Galatasaray'da kaptanlık yapmak"

"Kulübe geldiğimde hoca ile görüştüm. Beni çok etkiledi. Bana güvendiğini söyledi. Antrenmana çıktığımda Milli Takım'dan arkadaşlar da vardı. İyi başladı. İnşallah böyle devam eder. Galatasaray'da hedefim şampiyonluk. Uzun vaadeli hedefim Galatasaray'da kaptanlık yaşamak. Hedefim bu."

Forma açıklaması

"Burası Galtasaray, burada baskı elbette olacaktır. Burası büyük kulüp. 3 numara kaptan Bületn Korkmaz'ın, buranın efsanesi. Türkiye'deki herkesin beğendiği bir kaptan. Yüküm tabii ki ağır. Bu formanın bilincindeyim. Sahada ne yapmam gerektiğini biliyorum. İnşallah beklentileri karşılarım."

"Beşiktaş devreye girdi ancak Galasaray'ı tercih ettim"

Menajerim ilk aradığında Galatasaray'ın teklifini söyledi. Daha sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söyledi. Ben konuşmaya gerek olmadığını söyledim ve Galatasaray oldu. Ben Galatasaray'ı istiyordum"

"Ligi iyi biliyorum"

Elazığspor maçında elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yeterli değil, daha iyisini yapmam gerekiyor. Topu oyuna sokmakta biraz daha özgüvenli olabiliri. Serdar Aziz inşallah aramıza döner. Koray aramıza katılmak üzere, Semih'in durumu belli değil. Ligi iyi biliyorum. Forma şansı gelirse en iyi şekilde değerlendiririm.

"Sonunda mutlu sona ulaşatım"

İlhan Cavcav ile yüzyüze görüşmek istedim. Hastanedeydi ve ziyarete gittim. Orada transferi konuştuk. Başkan transferin bittiğini söyledi. Hastaneden çıkınca haberler çıktı Galtasaray vazgeçtiği yönünde. Üzülmüştüm.. Bu sırada kampa katıldım. Teknik direktör Ümit Özat çok destek oldu bana. Maddi yönden fedakarlığı konuşmak istemiyorum. Hocamız ve başkanımıza Galatasaray'a gelmek istediğimi söyledim. Sonunda mutlu sona ulaşatım.

"Onunla çalışmak benim için gurur vericiydi"

Ümit Özat'a tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman konuştuğumuzda söylediği birşey vardı. Sürekli savaşmamız gerektiğini söyledi. Söylemlerinde beni hep övdü. İdmanlarda ben yüzde yüzü veriyordum. Onunla çalışmak benim için gurur vericiydi.Transferden sonra Milli Takım'dan Arda ağabeyim ve Fatih Hocamla konuşuyorduk. Büyük takıma gelme zamanı geldiğini sürekli söylüyorlardı. Şimdi buradayım. Süper Lig gerçekten zor. Biz maç maç bakıyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Şampiyonluktaki favorim Galatasaray.