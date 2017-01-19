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İhtiyar delikanlı!
19 Ocak 2017 , 12:31
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34’üncü yaş gününü kutlamaya hazırlanan Atiba Hutchinson, forma giydiği 15 maçın 11’inde takımının en çok koşan ismi oldu
Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla gençlere adeta taş çıkartıyor. Takımın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Kanadalı yıldız, bu sezon ligde forma giydiği 15 Süper Lig maçında toplam 164.9 kilometre koşu değerine ulaştı. Bu karşılaşmaların 11'inde takımın en fazla koşan ismi olan Atiba, aynı zamanda 3 sezondur ligin pas başarı yüzdeki en yüksek oyuncusu durumunda.
Atiba'nın koşu mesafeleri ve takımda bu alandaki sıralaması
Sabah
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