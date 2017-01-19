İstatistikler 'Medipol Başakşehir' diyor!

Süper Lig tarihinde son 57 sezonda 32 kez ilk yarıyı lider bitiren takımlar şampiyonluk ipini göğüsledi

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider kapatan ekipler, çoğunlukla lig sonunda da şampiyonluğa ulaşıyor.

Maçlar iki grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, sezonun ilk yarısını önde bitiren takımlar büyük oranda sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslüyor.

Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 57 sezonda (bu sezon hariç), 32 kez ilk yarıyı lider, 16 kez ikinci, 7 kez üçüncü, birer kez de beşinci ve altıncı bitiren takımlar şampiyon oldu.

Ligde şimdiye dek Galatasaray 21, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10, Trabzonspor 6, Sivasspor 2, Altay, Kocaelispor ve Medipol Başakşehir (bu sezon) de birer kez ilk yarıları lider tamamladı.

Süper Lig'de "Dört büyükler" dışında ilk yarıyı lider tamamlayıp, şampiyonluğa ulaşan takım olmadı.

- Son 5 sezonun 4'ünde ilk yarı liderleri şampiyon oldu



Süper Lig'de son 5 sezonun 4'ünde ilk yarıyı zirvede tamamlayan takımlar, sezon sonunda kupayı müzesine götürdü.

Ligde 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında ilk yarıyı önde geçen Galatasaray, 2013-14 sezonunda ilk devreyi lider bitiren Fenerbahçe ve geçen sezon devreyi lider kapatan Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2014-15'te ise ilk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanırken, sezon sonunda şampiyonluğu kazanan takım, devreyi üçüncü bitiren Galatasaray olarak kayıtlara geçti.

- Medipol Başakşehir, "Dört büyükler" dışındaki 4. takım



Bu sezon devreyi önde bitiren Medipol Başakşehir, lig tarihinde "Dört büyükler" dışında ilk yarıyı lider tamamlayan 4. takım oldu.

Ligde daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında sadece 3 takım ilk yarı sonunda puan cetvelinde zirveye çıkmıştı.

1969-70 sezonunda Altay, 1992-93 sezonunda Kocaelispor, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da Sivasspor, ilk yarı sonu itibarıyla liderlik koltuğunda yer almıştı.

- Dördüncülerin şampiyonluğu yok



Süper Lig'de habere konu olan 57 sezonda ilk yarıyı dördüncü sırada bitiren hiçbir takım şampiyon olamadı.

Bu sezon devre arasına dördüncü giren Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması durumunda, lig tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

- İlk yarıların lideri Galatasaray



Son 58 sezonda (bu sezon dahil) ligin ilk yarılarını en çok lider kapatan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 58 sezonun 21'inde devreyi lider kapadı ve toplamda 20 kez şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe, 16 kez ilk yarıyı lider bitirdi, 18 kez (ilk sezondaki şampiyonluğu değerlendirmeye alınmadı) şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. On kez ilk yarı lideri olan Beşiktaş, toplamda 12 kez, Trabzonspor 6 kez devreyi önde kapatıp, 6 kez, ilk yarıları hiç lider bitiremeyen Bursaspor ise bir kez şampiyonluğa ulaştı.

- En ilginç sezonlar



- 1969-70'de ilk yarıyı lider kapatan Altay, sezonu şampiyon Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde bitirdi.

- Ligin en ilginç sezonlarından birisi 1974-75'te yaşandı. Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sezon sonunda rakibine 5 puan fark atarak, 2 puanlı ligde zoru gerçekleştirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

- 1983-84'te ilk yarıyı 25 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonu şampiyon Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, ancak 3. sırada tamamlayabildi.

- 1994-95'te yine ilk yarı lideri Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde kaldı.

- 1997-98 sezonunun ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin tam 6 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla, rakibine 4 puan fark atıp şampiyon oldu.

- 2003-04 sezonunda Beşiktaş, inanılması zor bir düşüş yaşadı. İlk yarıyı 8 puan önünde kapattığı rakibi Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, siyah-beyazlılar sezonu tam 14 puan geride, 3. sırada bitirebildi.

- 2007-08 sezonunda ilk yarıyı lider kapatan Sivasspor, sezonu gol averajıyla 4. bitirdi.

- 2008-09'da ise ilk yarıyı 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde, ancak 6. sırada tamamlayabilen Beşiktaş, sezon sonunda 2. sıradaki Sivasspor'a 5 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşıp, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

- 2010-11 sezonunda ilk yarıyı 42 puanla, 15 sezon sonra lider tamamlayan Trabzonspor, 9 puan gerisinde 3. sıradaki Fenerbahçe'nin ikinci yarıda 17 maçtan 16'sını kazanmasıyla, 82 puan ve averajla şampiyonluğu rakibine kaptırdı.