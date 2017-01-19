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İşte Aziz Yıldırım'ın cezası!
19 Ocak 2017 , 17:18
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PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası verdi.
İşte o karar
FENERBAHÇE A.Ş.'nin Kulübünün, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS ÜST C,D,M ve MİGROS ALT K,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 6 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 190.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer alması, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle ve başkasına ait akreditasyon belgesi kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın, kendisine ait akreditasyon belgesini başkasına kullandırarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
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