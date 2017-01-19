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İşte Caceres'in alacağı ücret!
19 Ocak 2017 , 15:24
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR-
Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü Uruguaylı stoper Martin Caceres'i İstanbul'a getirdi..
Uruguaylı futbolcu, Eşi ile birlikte İstanbul'a geldi ve Fernando Muslera'nın evinde kaldı.
Trabzonspor'dan Yıllık 2,5 milyon Euro kazanacak olan oyuncu, 2,5 yıllık anlaşmaya imza atacak. Trabzonspor, bonservis bedeli ödemeyeceği oyuncuya yaklaşık 1 milyon Euro'ya yakın imza parası ödeyecek.
Uzun süren sakatlık sürecinden dolayı Fenerbahçe ve Galatasaray transferi düşünmediler. Trabzonspor, sağlık sorunu çıkmazsa Martin Caceres ile resmi sözleşmeyi imzalayacak
Ajansspor Özel Haber/
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