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'İyi ki Emenike olmadı'
19 Ocak 2017 , 09:27
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Spartak Moskova tarihinin en önemli isimlerinden biri olan eski kaleci Ruslan Nigmatullin, takımın transfer politikasıyla ilgili konuştu.
Nigmatullin, forvete Emenike yerine Luiz Adriano’nun transfer edilmesinin doğru karar olduğunu söyleyerek, “Emenike daha önce de burada oynadı. Performansı çok belirsiz. Sürekli takım değiştiriyor. Bana göre Luiz Adirano’nun alınması daha doğru bir tercih oldu” ifadelerini kullandı.
Bu arada Everton’dan Niasse’ı alan Hull’un Emenike ile de ilgilendiği öne sürüldü.
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