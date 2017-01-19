Kaptan 300 diyor!

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Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, bu haftasonu Süper Lig'deki 300. maçına çıkacak. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha, ilk Süper Lig maçına 17 Mayıs 1997'de Galatasaray formasıyla çıkmıştı.

Başakşehir ve Milli Takım'ın kanat oyuncusu Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu ilk Süper Lig maçına çıkarken henüz dünyaya gelmemişti.

Kaptan, bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi Elemeleri'nde toplam 16 maça çıktı ve 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.