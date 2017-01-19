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Kayserispor Porto'dan transfer yapıyor!

Tarih19 Ocak 2017 , 22:48

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Kayserispor Porto'dan transfer yapıyor!

AJANSSPOR - Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından transferde atağa kalkan Kayserispor'un 2009'dan bu yana Porto'da forma giyen 31 yaşındaki sol kanat Silvestre Varela'yı renklerine bağlayacağı ifade edildi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Porto'dan ayrılacak olan Portekizli kanat Silvestre Varela, Kayserispor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Cuma günü sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 7 maçta forma şansı bulabilmişti.

 

 

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