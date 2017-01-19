- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kayserispor'da 4 oyuncu takıma katıldı
19 Ocak 2017 , 12:50
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un transferde anlaştığı 4 futbolcu, İzmir'de kamp yapan sarı-kırmızılı takıma dahil oldu.
Ligin devre arasında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren sarı-kırmızılı kulüp, Akhisar Belediyespor'dan savunma oyuncusu Douglas Ferreira, Medipol Başakşehir'den orta saha oyuncusu Rajko Rotman, Osmanlıspor'dan orta saha oyuncusu Raheem Lawal ve Boluspor'dan stoper Efe Halil Özarslan ile anlaşma sağladı.
Futbolcular, Süper Lig'in 18. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı için çalışmalarını İzmir'de sürdüren Kayserispor'un kampına katıldı.
Kulübün transfer yasağı nedeniyle lisansları çıkarılamayan futbolcuların, yasağın kalkması durumunda resmi sözleşmeye imza atmaları bekleniyor.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar