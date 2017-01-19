Konya'da varsa yoksa Aatif!

Fofana transferini gerçekleştirip kanatlara güç katan Atiker Konyaspor’da 10 numara için ise Aatif ismi gündemin ilk sırasında.

Devre arasında Fransa’dan Fofana transferini gerçekleştirip kanatlara güç katan Atiker Konyaspor’da 10 numara için ise Aatif ismi gündemin ilk sırasında.

Fenerbahçe’ye son teklifini 1 milyon 750 bin Euro üzerinden yaptığı öğrenilen Yeşil-Beyazlılar’ın gelecek yanıtı beklemeye geçtiği ifade edildi.

Aatif’ın menaceriyle yapılan görüşmeden de olumlu yanıt alan Konya, Sarı-Lacivertliler’in hocasının vereceği nihai karara göre hareket edecek.