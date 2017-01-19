Teknik direktör Mehmet Özdilek, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Teknik direktörlük yapmamasını kişisel tercih olarak değerlendiren Mehmet Özdilek, "10 aydır herhangi bir yerde çalışmıyorum ve bu benim tercihimdi. Çünkü 9 yıldır çok yoğun çalışıyordum. Biraz ailem ve çocuklarımla birlikte olmak istedim. Artık yavaş yavaş biraz daha aktif bir görev almak için bu sürenin dolmasını bekliyorum" dedi.

-"BAŞAKŞEHİR MÜTHİŞ MÜCADELE EDİYOR"

Liglerimizdeki genel durumu değerlendiren Özdilek, "Haftalar daha da daraldıkça, bence bu tansiyon yükselecek. Hem alt taraf için hem üst taraf için. Tabii Başakşehir müthiş bir mücadele ortaya koyuyor. Bulundukları yeri hakediyorlar. Oyuncu grubu uzun yıllardır aynı. Her sene birkaç takviye yaparak daha güçlü bir takım haline geldiler. Geriye kalan ikinci yarı periyodunda, bu işi devam ettirebilirler mi gibi söylentiler çıkıyor. Çünkü takdir edersiniz ki, Süper Lig zor bir lig ve bu ligin içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi lokomotif takımlar, yıllardır şampiyonluğa oynuyorlar. Bu hafta Başakşehir önemli bir maça çıkacak Fenerbahçe'ye karşı. Bu maç gidişatlarına şekil ve yön verecektir. Fenerbahçe'nin bu hafta puan kaybetmesi travma yaratmış olabilir ancak her şey değişebilir" diye konuştu.

-"ABOUBAKAR BEKLENTİLERE CEVAP VERMEDİ!"

Beşiktaş'ın kesinlikle golcü transfer etmesi gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Beşiktaş çok net şekilde golcü transferi yapmalı. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Geçen seneki performansıyla herkesin alkışını toplayan takım. Ama bu sene takım genelinde değişimler oldu ve bunu inkar edemeyiz. Önemli oyuncular takımdan ayrıldı ve takıma yeni oyuncu grubu girmesi oyun felsefesinin değişmesi anlamında hissedildi. Puan olarak iyi durumdalar ama oyun olarak Beşiktaş taraftarını memnun etmiyor. İkinci yarı için bir kanat eksikliği vardı, ancak bunu bence Babel ile tölere ettiler. Babel çok önemli ve tecrübeli bir futbolcu. bBeşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş takımı forveti Aboubakar ve Cenk ile götürüyor. Aboubakar'ın golcü anlamında ilk yarıda ortaya koyduğu performans çok düşük. Beşiktaş güçlü bir forveti kadrosuna katacaktır" ifadelerini kullandı.

-"GELEN TEKLİFLERE AÇIĞIM"

İsminin Alanyaspor ile anılmasıyla ilgili olarak ise 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Sezon başı itibariyle birçok takımla ismimiz gündeme gelse de, ben bunu çok tercih etmedim. Bugün itibariyle şunu söyleyebilirim resmi olmayan bir şeyi konuşmam. Her şeyin hayırlısı ama, şunu belirteyim biz dinlenme sürecini bitirdik. Bundan sonraki teklifleri düşüneceğiz. Ortak noktalarda buluşabilirsek hayırlısıyla olur" açıklamasında bulundu.